Bad Wörishofen

Beim Heimatabend der Trachtler in Bad Wörishofen fliegen die Späne

Plus Das Wörishofer Trachten-Highlight des Jahres zog in diesem Jahr zur großen Freude der Aktiven besonders viele Gäste an.

Von Kathrin Elsner

"Dass so viele Leute da sind, das freut mich", eröffnete Franz Seemüller in imposanter altschwäbischer Tracht den Heimatabend in Bad Wörishofen und blickte glücklich in das nahezu voll besetzte Kurtheater. Die kleinen und großen Trachtler des Heimat- und Volkstrachtenvereins Alpenblick plattelten, tanzten und strahlten sich in die Herzen der Gäste - wo es ein paar erstaunliche Kommentare zu hören gab.

"Es ist ein wunderschöner Abend, ein großes Geschenk", sagte Kurgast Edeltraud Strugholtz mit leuchtenden Augen. "Besonders gefällt mir diese reine, aufrichtige Echtheit, die alle Gruppen ausstrahlen", freute sie sich, "so etwas tut einfach der Seele gut". Musikalisch unterstützt von der Trachtenkapelle Schwabmünchen unter der Leitung von Alexander Krumm und Vereinsmusiker Richard Sauter am Akkordeon genossen die Gäste bayerische Schuhplattler, Polkas, schwäbische Tänze und Figurentänze.

