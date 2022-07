Sporteln und spenden beim Benefiz-Yoga im Kurpark

Beim Benefiz-Yoga für die Kartei der Not am 28. Juli im Kurpark kann man sich auspowern, entspannen und gleichzeitig Gutes tun.

Yoga macht Spaß und entspannt – umso mehr, wenn man es draußen betreibt. Die Mindelheimer Zeitung und die Mindelheimer Yogalehrerin Yvonne Nertinger bieten in diesem Sommer eine ganz besondere Einheit an: Yoga inmitten der wundervollen Kurpark-Kulisse, auf der Wiese neben dem Hainbuchenpavillon. Wo könnte es sich schöner entspannen lassen?

Und das Beste daran: Wer an der kostenlosen Sporteinheit teilnimmt und anschließend spendet, tut sogar etwas Gutes für Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Denn der Erlös der Veranstaltung geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Erst gibt es eine Session mit Intervalltraining und Yoga, dann Yoga pur

Die Yoga-Session besteht aus zwei Einheiten, die beide gemeinsam oder getrennt voneinander besucht werden können. Um 18.30 Uhr geht es mit HY los. Unter dem Motto „Hiit meets Yoga flow“ kann man sich bei einem Intervalltraining mit Yoga-Elementen 45 Minuten lang auspowern. Nach einer kurzen Pause geht es um 19.30 Uhr weiter mit einer Yoga-Einheit mit anschließender Entspannung. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 21 Uhr geplant.

Mitzubringen sind eine wiesentaugliche Unterlage, zum Beispiel eine Gymnastikmatte und/oder ein Handtuch, Sportklamotten, etwas zum Drüberziehen für die Entspannung und ein Getränk. Jeder, der mitmacht, nimmt auf eigene Verantwortung teil. Yoga-Erfahrung ist schön, muss aber nicht sein: Auch Anfänger können teilnehmen.

Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kartei der Not sind erwünscht

Eine Anmeldung für das Benefiz-Yoga gibt es nicht, auch der Eintritt ist frei. Allerdings würden sich Yvonne Nertinger und die Mindelheimer Zeitung über viele Spenden für Bedürftige aus der Region freuen!