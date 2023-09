Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Bergeweise Bücher: Bad Wörishofens Sommer-Leseclub war ein voller Erfolg

Plus Kinder und Jugendliche in Bad Wörishofen verschlangen in kurzer Zeit teils mehr als 80 Bücher. Der Sommer-Leseclub bot dafür nun eine Belohnung.

Von Helmut Bader

Da sage noch jemand, Kinder würden nicht mehr lesen: In Bad Wörishofen haben Kinder und Jugendliche in kurzer Zeit teils mehrere Dutzend Bücher gelesen und dafür nun Preise bekommen.

Bad Wörishofens Stadt- und Pfarrbücherei St. Justina hat am bayernweiten Sommerferien-Leseclub für junge Leute unter dem Motto „Lesen was geht“ teilgenommen - und die Resonanz war überwältigend. Bis zum 15. September wurde gelesen, was das Zeug hält, danach kam die Auswertung. Jetzt fand in Bad Wörishofen die Abschlussveranstaltung statt.

