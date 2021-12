Bescherung für Bad Wörishofens Vereine

Plus Die Wimmelmann-Stiftung schüttet 15.000 Euro an Bad Wörishofens Vereine aus. Hinter der Stiftungsgründung steht ein tragisches Schicksal.

Wie jedes Jahr im Dezember, kurz vor Weihnachten, gibt es für die Vereine aus Bad Wörishofen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Diesmal wurden 15.000 Euro verteilt.