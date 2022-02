Beschlüsse noch nicht umgesetzt: Grüne, SPD und ÖDP starten Photovoltaik-Initiative in Bad Wörishofen

Plus Weil Stadtratsbeschlüsse zu Klimaschutzkonzept und Klimamanagement immer noch nicht umgesetzt seien, preschen drei Parteien in Bad Wörishofen vor.

Noch gibt es kein neues Klimaschutzkonzept, noch gibt es keine Klimaschutzmanagerin oder einen Klimaschutzmanager in Bad Wörishofen. Den Grünen, der SPD und der ÖDP geht das alles viel zu langsam. Mit einem Antrag soll nun Bewegung in das Thema Klimaschutz kommen. Es geht um Energie aus Sonnenkraft.