Bad Wörishofen

vor 16 Min.

Beschluss: Abwassergebühr in Bad Wörishofen fast verdoppelt

In Bad Wörishofen steigt die Abwassergebühr erheblich an.

Plus In Bad Wörishofen steigt die Abwassergebühr stark an. Was Gebührenzahler jetzt wissen müssen.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

In der Stadt der Wasserkur wird das Abwasser bald erheblich teurer. Der Stadtrat beschloss am Mittwochabend eine Gebührenerhöhung, die fast eine Verdoppelung der bisherigen Kosten ist.

In einer nichtöffentlichen Sitzung hatte sich der Stadtrat unlängst mit einer neuen Gebührensatzung für das Abwasser befasst. Deshalb wurde in der öffentlichen Sitzung am Mittwochabend im Rathaus dann auch nicht mehr lange diskutiert. Man habe dies alles ja schon beschlossen, beschied Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU), als Manfred Gittel (FW) darum bat, sich diese Gebührenerhöhung nochmals zu überlegen. "Sehr drastisch" nannte Gittel die Kostensteigerung. Derzeit betrage der Abwasserpreis 2,18 Euro pro Kubikmeter. "Ich weiß nicht, ob wir das den Bürgern zumuten können." Gittel verwies auf die Kreisstadt Mindelheim, wo gerade erst ebenfalls die Abwassergebühren erhöht wurden. In Mindelheim habe man den Abwasserpreis aber nur auf 2,69 Euro erhöht, betonte Gittel. Davor lag er bei 2,34 Euro pro Kubikmeter. In Bad Wörishofen werden ab dem 1. Januar nun 4,20 Euro pro Kubikmeter fällig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen