Bad Wörishofen

Besonderes Bauprojekt: Eine Hülle aus Stroh für das Haus aus Holz

Plus Was kann man mit 900 Strohballen machen? Zum Beispiel ein Haus einpacken. Warum die Familie Filser aus einem Ortsteil von Bad Wörishofen genau das getan hat.

Von Karin Donath

Am Anfang stand die Idee, beim Hausbau auf Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte zu achten und damit war schnell klar: es sollte auf jeden Fall ein Holzhaus werden. „Wir haben uns dann mit den verschiedenen Möglichkeiten der Dämmung beschäftigt,“ erzählt Alexander Filser. „Zellulose und Hanf waren die ersten Ideen, bis ich dann irgendwann auf Stroh als Dämmmaterial stieß.“ Filser und seine Frau Claudia waren sofort begeistert. Mit Stroh war ein regionales Produkt gefunden, das als „Abfallprodukt“ sozusagen vor der Haustür zu finden war, die Kriterien Nachhaltigkeit und Natürlichkeit zu hundert Prozent erfüllte und bei der Erzeugung vergleichsweise wenig Energie verbrauchte.

Eine gute Planung ist Voraussetzung für das Strohballenhaus von Bad Wörishofen

Nun galt es einen Unternehmer zu finden, der die Konstruktion des Hauses auf die Maße der Strohballen anpasste, denn die Pressballen sollten direkt vom Feld am Haus eingebaut werden. Mit Martin Filser, Inhaber der Zimmerei Filser in Frankenhofen, war schnell der richtige Ansprechpartner gefunden. Er plant und errichtet Holzhäuser individuell ganz nach den Wünschen der Bauherren. Da das ganze Haus – vom Betonstreifenfundament bis zum Dach - mit Strohballen gedämmt werden sollte, musste die Planung gut durchdacht werden, damit die Strohballen genau eingepasst werden konnten. „Für mich war es das erste Strohballenhaus, das ich konstruiert habe,“ so Martin Filser, dem ökologische Bauweise sehr am Herzen liegt und von dem Projekt begeistert ist. „Die Strohballen liegen absolut homogen und ohne Unterbrechung aneinander.“

