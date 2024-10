Betrug am Telefon: 83-Jährige schickt viel Geld per Einschreiben

Eine 83-jährige Frau aus Bad Wörishofen wurde Opfer von Betrügern. Dabei hat die Frau eine erhebliche Menge Geld verloren.

Nach Angaben der Polizei erhielt die 83-Jährige am Freitag, 18. Oktober, einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, sie habe erfolgreich an einem Gewinnspiel teilgenommen. Der unbekannte Anrufer erklärte der Frau jedoch, dass die Auszahlung des Gewinns nur durch eine vorherige Zahlung freigegeben werden könne, so die Polizei.

Das Geld ging an eine Adresse in Norddeutschland

Die Frau wurde telefonisch weiter unter Druck gesetzt und schickte schließlich einen Betrag von mehreren tausend Euro per Einschreiben an eine Adresse in Norddeutschland. Erst später erkannte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, die nun die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt. (mz)