Betrug mit Gewinnspiel: Bad Wörishofer zahlt tausende Euro angeblicher Schulden

Ein falscher staatlicher Bediensteter ergaunert von einem 71-jährigen Mann aus Bad Wörishofen eine Menge Geld.

In Bad Wörishofen wurde am Freitag ein 71-jähriger Mann Opfer eines Gewinnspiel-Betruges. Per Telefon wurde dem Mann mitgeteilt, dass er an einem Gewinnspiel teilnimmt und dabei nun eine vierstellige Summe an Schulden angehäuft habe.

Während des Gesprächs mit dem vermeintlichen staatlichen Vertreter wurde der Betrag auf eine mittlere vierstellige Summe reduziert, berichtet die Polizei. Der 71-Jährige glaubte die Geschichte und überwies das Geld auf ein ausländisches Konto. Erst im Nachhinein erkannte der Mann den Betrug und meldete den Vorfall bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, welche nun die Ermittlungen aufgenommen hat. (mz)

