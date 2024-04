Betrunken mit dem Fahrrad in der Fußgängerzone unterwegs

Ein 40-Jähriger muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, weil er betrunken durch Bad Wörishofens Fußgängerzone geradelt ist.

Weil er verbotenerweise in der Fußgängerzone in Bad Wörishofen mit seinem Fahrrad fuhr, ist ein 40-Jähriger aufgehalten worden. Dabei stellte die Polizei offenbar noch weitere Vergehen fest: Er roch laut Polizeibericht deutlich nach Alkohol, ein erster Atemalkoholtest habe einen Wert von fast drei Promille ergeben. Die Polizei ordnete daraufhin eine Blutentnahme an. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (mz)