Betrunkene Autofahrerin rammt bei Bad Wörishofen einen Baum

Eine 20-Jährige ist mit ihrem Auto bei Bad Wörishofen betrunken gegen einen Baum gefahren. Der Wagen war nicht zugelassen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bad Wörishofer Umgehungsstraße wurde eine 20-jährige Frau verletzt. Nach Angaben der Polizei war die 20-Jährige am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Staatsstraße 2015 zwischen Bad Wörishofen und Schlingen unterwegs. Dort kam sie mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und rammte einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Wagen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung geschleudert. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Wegen der fehlenden Zulassung wurde die Frau bereits vor zwei Wochen angezeigt

Die Frau sei betrunken gefahren, teilt die Polizei mit. Während der Unfallaufnahme habe sich zudem herausgestellt, dass das Auto keine Zulassung hatte. Erst vor zwei Wochen sei die Frau wegen dieses Verstoßes bereits angezeigt worden. (mz)

