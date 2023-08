Betrunkene beschädigt beim Sportplatz Zaun und fährt davon

Dem Spürsinn eines Geschädigten ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht schnell aufgeklärt werden konnte.

Ohne sich um den Schaden an einem Zaun zu kümmern, machte sich eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Staub. Laut Polizei war die Frau am Dienstagabend in der Straße Am Sportplatz in Bad Wörishofen beim rückwärts Ausparken gegen den Zaun eines Nachbarn gefahren und hatte den Zaun beschädigt. Die 41-Jährige fuhr davon, ohne dem Nachbarn Bescheid zu geben.

Die Unfallflucht in Bad Wörishofen konnte schnell aufgeklärt werden

Dem Spürsinn des Geschädigten ist es zu verdanken, dass diese Unfallflucht schnell aufgeklärt werden konnte. Lange musste der Geschädigte auch nicht suchen: Der 50-Jährige entdeckte am nächsten Vormittag das Auto in einer Hofeinfahrt und bemerkte einen passenden Schaden an dem Fahrzeug. Bei einer Überprüfung durch die Polizei konnte eine starke Alkoholisierung bei der 41-Jährigen festgestellt werden. Sie muss nun unter anderem. mit einer Anzeige wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. (mz)