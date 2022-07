Betrunkener Autofahrer zieht Spur der Verwüstung durch Bad Wörishofen

Ein betrunkener Autofahrer verursacht binnen kurzer Zeit mehrere Unfälle in Bad Wörishofens Innenstadt.

Eine Serie von Unfällen hat am Mittwochabend Polizei und Rettungskräfte in Bad Wörishofen in Atem gehalten. Nach ersten Angaben der Polizei war ein 68 Jahre alter Mann mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut mit dem Auto unterwegs. In der Kolpingstraße fuhr er zunächst ein Verkehrsschild um.

Am Kreisverkehr der Türkheimer Straße stieß der Wagen mit zwei anderen Autos zusammen

Der 68-Jährige hielt aber nicht an, sondern setzte seine Fahrt vor, weshalb es kurz darauf schon wieder krachte, diesmal an der Ecke Kaufbeurer Straße/Heimstraße. Dort rammte der Mann einen Zaun und ein weiteres Verkehrsschild. Über die Hochstraße fuhr er dann zum Kreisverkehr an der Türkheimer Straße. Dort stieß er nach Angaben der Polizei mit zwei anderen Autos zusammen. Die Polizei brachte den Mann zur Blutentnahme und stellte seinen Führerschein sicher.

