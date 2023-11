Betrunkener Mann (55) schlägt auf Rettungssanitäter ein

Ein Rettungssanitäter wollte ihm helfen, doch der 55-jährige Mann aus Bad Wörishofen wollte davon nichts wissen: Er ging auf einen Helfer los und verletzte ihn.

Was sich Rettungssanitäter so alles gefallen lassen müssen: Schon am Donnerstagvormittag war ein 55-Jähriger aus Bad Wörishofen derart sturzbetrunken, dass er sich offenbar bei einem Sturz in die Hand geschnitten hatte. Ein Rettungswagen wurde alarmiert, um dem Mann zu helfen. Doch als die Rettungssanitäter den 55-Jährigen behandeln wollten, schlug er mit der rechten Hand in das Gesicht eines Rettungssanitäters.

Betrunkener nimmt in Bad Wörishofen Rettungssanitäter in den Schwitzkasten

Weiter versuchte der laut Polizei stark betrunkene Mann, den Rettungssanitäter in den Schwitzkasten zu nehmen. Mit vereinten Kräften konnten die Rettungssanitäter den 55-Jährigen dann auf einer Trage fixieren, bis die alarmierten Polizeikräfte eintrafen. Zusammen mit einer Polizeistreife konnte Betrunkene dann in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht werden. Der Rettungssanitäter wurde durch den Schlag leicht verletzt. Den 55-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (mz)