Betrunkener Ruhestörer hat Ärger mit der Polizei

Gleich zwei Mal in einer Nacht bekam es ein junger Bad Wörishofer mit der Polizei zu tun. Erst fiel der Betrunkene als Ruhestörer auf, dann knöpften ihm die Beamten den Schlüssel seines Motorrollers ab.

Ein Nachspiel wird es für einen jungen Bad Wörishofer noch haben, dass er es in einer Nacht gleich zwei Mal mit der örtlichen Polizei zu tun bekam. In der Nacht auf Mittwoch trafen Polizeibeamte den jungen Mann im Stadtgebiet Bad Wörishofen erneut an, nachdem er schon zuvor bei einer Ruhestörung aufgefallen war. Schon da wurde ein Alkoholwert von über einem Promille festgestellt. Später wurde der junge Mann dann auf seinem Roller sitzend angetroffen. Zwar konnten ihm die Beamten nicht nachweisen, dass er auch tatsächlich gefahren war. Dennoch wurde ihm der Fahrzeugschlüssels sicherheitshalber abgenommen. Die Führerscheinstelle wird jedoch von dem Vorfall unterrichtet. (mz)