Betrunkenes Pärchen randaliert in der Therme Bad Wörishofen

Aus einem entspannten Besuch in der Therme wurde erst ein lautstarker Streit, der dann in einem Handgemenge endete. Ein betrunkenes junges Paar wollte die Therme nicht verlassen.

Eigentlich wollte das junge Paar seinen Feierabend unter Palmen in der Therme in Bad Wörishofen verbringen: Dabei schauten die beiden offenbar zu tief ins Glas, kamen erst mit dem Personal und dann mit der Polizei in Streit, kassierten am Ende ein Hausverbot und mussten ihr Auto stehen lassen. Laut Polizei wollte das junge Paar wollte den Mittwochabend eigentlich zur Entspannung in der Therme Bad Wörishofen nutzen. Als beide deutlich alkoholisiert auf das geltende Hausrecht hingewiesen wurden, kam es zum Streitgespräch. In dessen Verlauf beleidigte der 31-jährige Mann eine Angestellte.

Der Mann beleidigte und bedrohte zwei Bademeister in der Therme Bad Wörishofen

Das Paar sollte der Einrichtung verwiesen werden, doch dabei blieb es nicht. Der Mann beleidigte und bedrohte zwei weitere Bademeister, mit einem kam es zu einer Handgreiflichkeit mit leichten Verletzungen auf beiden Seiten. Der Mann sieht sich nun mit mehreren Ermittlungsverfahren und einem Hausverbot für die Therme konfrontiert. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass sowohl er, als auch seine 34-jährige Partnerin eine Alkoholisierung jenseits der Fahrtüchtigkeit aufwiesen. Die Beamten stellten daher den Fahrzeugschlüssel zur Verhütung von Fahrten unter Alkoholeinfluss sicher. (mz)