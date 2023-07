Bad Wörishofen

Bewohner ertappen Diebe auf frischer Tat

Zwei Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag in Hartenthal in zwei Häuser eingedrungen und haben dort Geld sowie Lebensmittel gestohlen.

In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in zwei Häuser in Bad Wörishofen eingedrungen. In einem wurden die Diebe von den Bewohnern überrascht.

Bargeld und Lebensmittel haben zwei Unbekannte gestohlen, die in der Nacht auf Freitag in zwei Häuser in Hartenthal eingedrungen sind. In einem der Häuser wurden die Diebe von den Bewohnern überrascht und flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Lauchdorf, so die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 bei der Kriminalpolizei in Memmingen zu melden. (mz)

