Bad Wörishofen

18:30 Uhr

Blick hinter die Kulissen: Diese Familien prägen Kathreinerstraße

Plus Die heutige Kathreinerstraße in Bad Wörishofen hat eine wechselvolle Geschichte. Wie so oft spielt Pfarrer Kneipp auch hier eine entscheidende Rolle.

Von Helmut Bader

Ob das selbst alteingesessene Wörishofer noch wissen? In Plänen zu Zeiten von Pfarrer Sebastian Kneipp gab es zwar schon die Eichwaldstraße. Aber dass diese, nicht wie jetzt, bei der Obstinsel endet, ist sicher für viele neu. Denn damals trug auch die Fortsetzung bis zur nachmaligen Postkreuzung oder dem heutigen Luitpold-Leusser-Platz noch diesen Namen. Pfarrer Kneipp pries ja stets seinen Kathreiner-Malzkaffee als Alternative zum ungesunden Bohnenkaffee an, was offensichtlich dazu führte, dass daraus die jetzige Kathreinerstraße wurde. Mit dem Durchstich in den 90er-Jahren von der Hauptstraße bei der Genobank erhielt die Zufahrt zu ihr noch einmal ein neues Gesicht, während der Platz vor dem Kurhaus nun den Fußgängern vorbehalten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

