Blitzmarathon in Bad Wörishofen mit legaler Drogenfahrt und einer überraschenden Pause

Beim Blitzmarathon war Bad Wörishofens Polizei diesmal gleich mit vier Messstellen beteiligt. Über Ausreden, legale Drogen und ein bisschen Glück für die Autofahrer.

„Mein Mann hat mir alle Blitzer geschickt, ich darf heute nicht mehr heimkommen“, sagt eine junge Frau schmunzelnd und bezahlt das Verwarngeld von 20 Euro gleich in bar. „Sie haben es jetzt getestet, es ist wahr, wir sind da“, scherzt der Leiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, Robert Stephan. Beim zweitägigen Blitzmarathon war Bad Wörishofens Polizei gleich mit vier Messstellen vertreten.

Mit leuchtend gelb-orangefarbener Jacke steht Jürgen Stechele am mobilen Lasermessgerät direkt neben der Fahrbahn der St2015. Der Blick durch das an ein Fernglas erinnernde Gerät verrät ihm bei jedem Auslösen die Entfernung des Fahrzeugs sowie dessen Geschwindigkeit. Die Zahl „79“ leuchtet auf, bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h eine klare Überschreitung. Der Polizeihauptkommissar nimmt seine rote Polizeikelle und tritt einen Schritt auf die Straße, um dem Erwischten den Weg in die Parkbucht zu weisen.

Ungefährlich ist dies nicht, weiß Stechele, und verrät mit einem Augenzwinkern: „Man muss schon auf Zack sein und sprungbereit“. Polizeioberkommissarin Silke Jakwerth nimmt den Autofahrer auf dem Parkplatz in Empfang. Durch das heruntergekurbelte Fenster versucht der Fahrer der Situation zu entkommen und zu diskutieren, ergibt sich dann jedoch schnell seinem nicht allzu teuren Schicksal. „So einen Laser gibt’s auch nicht überall“, ärgert er sich über sich selbst, den Blitzer hat er offensichtlich nicht als Blitzer erkannt. „Ich fahr sonst immer ordentlich, bei 80.000 Kilometern im Jahr kann das schon mal passieren“, gibt er, nun wieder lächelnd, zu.

Bei der Kontrolle zeigt sich, dass ein Autofahrer offenbar Cannabis konsumiert hat

Doch als er das Verwarngeld mit EC-Karte am Polizeiauto bezahlen will, gibt es noch ein Problem. Die Polizistin hat am Auto den Geruch von Cannabis wahrgenommen, eine Kontrolle ist gefragt. Überraschenderweise zeigt der junge Mann einen Ausweis, der eindeutig das Vorhandensein einer ärztlichen Verordnung bestätigt. Da die Polizeibeamten keinerlei Ausfallerscheinungen feststellen können, darf er weiterfahren. „Wenn es verschrieben wird, ist es wie ein Medikament zu behandeln“, erklärt Robert Stephan, ein generelles Fahrverbot gibt es in diesem Fall nicht.

Ein weiterer Fahrer wird geblitzt. „Grad hab ich´s noch im Radio gehört“, sagt er und nimmt´s mit Humor. Dass an diesem Tag nur wenige Autofahrer einer erhöhten Geschwindigkeit überführt werden, wird von den Polizeibeamten als positiv wahrgenommen. „Wir wollen ja nicht abkassieren, der Verkehrsteilnehmer soll sensibilisiert werden und sich dauerhaft an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten“, sagt Robert Stephan, „denn die Geschwindigkeit entscheidet über die Schwere von Verkehrsunfällen“. Geschwindigkeitsbegrenzungen werden wohl überlegt eingeführt, erklärt er, „das sind Gefahrenstellen, die damit entschärft werden“.

Und dann entsteht eine kleine Zwangspause. Die Akkus des Lasermessgerätes sind leer, Robert Stephan fährt zurück zur Dienststelle, um diese aufzuladen, die anderen Polizeibeamten führen allgemeine Verkehrskontrollen durch. Die Autofahrer haben Glück. Passiert es denn Polizistinnen und Polizisten auch mal, geblitzt zu werden? „Klar, wir sind alle nicht heilig, wer viel fährt der wird auch mal gemessen“, sagt Silke Jakwerth schmunzelnd.