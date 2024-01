Bad Wörishofen

Blockade der Bauern trifft auch die Tricor AG in Bad Wörishofen

Plus Halten die Proteste der Bauern an, könnte das für die Produktion der Tricor AG in Bad Wörishofen Folgen haben, wie sich zeigt.

Von Markus Heinrich

Die Verkehrsblockaden der Bauern in und um Bad Wörishofen herum treffen auch einen der größten Arbeitgeber im Unterallgäu, die Tricor AG in Bad Wörishofen. "Wenn die Blockade weiter anhält, werden wir die Produktion nicht aufrecht halten können, mit den entsprechenden wirtschaftlichen Folgen und im Sinne der Versorgung der Kunden", sagte Tricor-Chef Philipp Kosloh am Montag.

"Leider beeinträchtigen uns die Aktionen deutlich", schilderte Kosloh nach dem Beginn der Protestaktionen der Bauern gegen Subventionskürzungen in der Landwirtschaft. In der Verwaltung könne man unter Umständen auch von zuhause aus arbeiten, doch die produzierte Ware müsse mit Lastwagen zu den Kunden gebracht werden und die Produktionsmitarbeiter an die Maschinen. Tricor beschäftigt mittlerweile rund 2000 Menschen. Am Unternehmenssitz Bad Wörishofen arbeiten davon rund 450 plus die Fahrer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

