Bluthochdruck mit Kneipp behandeln: Tipps aus Bad Wörishofen

Plus Viele Menschen leiden unter Bluthochdruck. In Bad Wörishofen weiß man, wie das Leiden mit der Kneipp-Therapie gelindert werden kann.

Ein gewisser Druck ist nötig, damit das Blut durch den menschlichen Körper fließen kann. Doch zu viel ist ungesund, mehr noch: Bluthochdruck ist "Risikofaktor Nummer eins für Herz-Kreislauf-Erkrankungen", betont die Deutsche Herzstiftung. Bluthochdruck sei gefährlich. In Bad Wörishofen kennt man Möglichkeiten, das Leiden mit Kneipp zu lindern.

Der Blutdruck hängt nach Angaben der Deutschen Herzstiftung wesentlich "von zwei Faktoren ab: von der Kraft beziehungsweise dem Druck, mit dem das Herz das Blut in den Kreislauf pumpt, und von der Elastizität und dem Durchmesser der Gefäße". Dr. Gudrun Liebig-Hörl, die leitende Kneipp-Ärztin im Sebastianeum Bad Wörishofen, erklärt die Bedeutung des individuellen Ansatzes bei der Behandlung von Bluthochdruck. "Jeder Mensch ist einzigartig und benötigt eine maßgeschneiderte Therapie", betont die Medizinerin, die in der letzten noch tätigen von Kneipps Stiftungen arbeitet. Man könne mit Kneipp den Bluthochdruck auf ganzheitliche Weise bewältigen, erklärt Liebig-Hörl.