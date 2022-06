Bad Wörishofen

03.06.2022

Bluttat in Bad Wörishofen: Aus Frust „ein Leben vernichtet“

Plus Rusi I., der in Bad Wörishofen mit mehr als 30 Messerstichen seine Freundin getötet hat, wird zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Was den 28-Jährigen außerdem erwartet.

Von Dominik Bunk

Es ist still, als Richter Christian Liebhardt zusammen mit den anderen Mitgliedern des Schwurgerichts zur Urteilsverkündung den Saal 132 des Landgerichts in Memmingen betritt. Rusi I. blickt ins Leere. Er soll in der Nacht zum 28. März vergangenen Jahres im ehemaligen Kurhotel Raffler seine Freundin Velina F. mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben. Schon zu Beginn der Verhandlung, die sich über einige Monate mit mehr als zehn Verhandlungstagen und 22 Zeugenaussagen hinzog, gestand der 28-Jährige die Tat. Jetzt erwartet ihn das Urteil.

