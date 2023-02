Boardinghouse in Kaufbeuren ist ganz anders als geplant

Der Bad Wörishofer Unternehmer Thomas Fischer vermietet Zimmer in einem Gebäude in Kaufbeuren aus dem 14. Jahrhundert.

Die Altstadt von Kaufbeuren hatte der Bad Wörishofer Unternehmer Thomas Fischer eigentlich überhaupt nicht im Sinn, als er sich vor rund drei Jahren daran machte, in Kaufbeuren ein Boardinghouse zu errichten. Für einen solchen Beherbergungsbetrieb, der Zimmer und Apartments mit relativ wenigen Serviceleistungen auch für längere Zeit vermietet, suchte er einen Standort „irgendwo im Gewerbegebiet“ und möglichst nahe an der B12.

Das Bürgerhaus in der Kaufbeurer Pfarrgasse zählt zu den ältesten weltlichen Gebäuden der Stadt

Schließlich nutzten auch Kunden auf der Durchreise gerne solche Angebote. Doch da der Unternehmer ein solches Areal in der Wertachstadt nicht bekommen konnte, schaute er sich den hiesigen Immobilienmarkt genauer an und stieß schließlich auf ein Objekt, das so gut wie gar nichts mit seinen ursprünglichen Planungen gemein hatte: Ein Bürgerhaus in der Pfarrgasse, das wohl Anfang des 14. Jahrhunderts entstanden ist und damit zu den ältesten erhaltenen weltlichen Gebäuden der Wertachstadt zählt. Denkmalschutz auf hohem Niveau im Stadtzentrum also statt ein Zweckbau an der Peripherie – eine Grundsatzentscheidung, die Fischer gerade in diesen Zeiten viele Nerven gekostet hat, die er im Rückblick aber nicht bereut.

Nach zwei Jahren Bauzeit eröffneten Investor Thomas Fischer und Geschäftsführerin Sandra Huber ein Boardinghouse in einem historischen Gebäude in der Kaufbeurer Pfarrgasse. Foto: Mathias Wild

Freilich wusste der Unternehmer, der seit 25 Jahren einen Maler- und Bausanierungsbetrieb in Bad Wörishofen leitet und dort auch sein erstes Boardinghouse eröffnet hat, auf was er sich einlässt. Er habe insbesondere in München schon viele Denkmalschutzobjekte saniert und kenne entsprechend das Zusammenspiel der verschiedenen zuständigen Behörden und auch die Tücken dieser Aufträge.

Doch selbst als Bauherr bei der Sanierung eines solchen historischen Gebäudes aufzutreten, habe dann doch noch ganz andere Herausforderungen offenbart. „Ein Jahr Bauzeit hätte ich geschätzt“, berichtet Fischer. Letztlich dauerte es zwei Jahre, bis die zehn Zimmer und Apartments in den drei Stockwerken des Hauses ausgebaut und eingerichtet waren. Schließlich galt es, jedes Gewerk, bisweilen jedes Detail mit Ulrike Gerber von der Unteren Denkmalschutzbehörde bei der Stadt oder auch mit Experten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) abzusprechen. „Das hat schon gut geklappt“, lobt Fischer die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort, „aber es braucht alles viel Zeit“. Hinzu kamen die Lieferengpässe, die auch die Baubranche seit Längerem plagen. So konnte die vorgesehene Holzpelletheizung erst Wochen nachdem das Boardinghouse im Oktober vergangenen Jahres eröffnet worden war, in Betrieb gehen. Die Zimmer mussten bis dahin mit strombetriebenen Heizern warm gehalten werden, was zusätzliche Energiekosten von 12.000 Euro verursacht habe, berichtet Fischer.

Das Boardinghaus von Thomas Fischer in Kaufbeuren wird gut nachgefragt

Apropos Geld, da erlebte der Investor weitere unliebsame Überraschungen. Für die zwei Millionen Euro, die laut dem Unternehmer in das Projekt geflossen sind, erhielt Fischer Förderzusagen vom BLfD, vom Bezirk Schwaben, von der Bayerischen Landesstiftung und von der Stadt Kaufbeuren über insgesamt 95.000 Euro, um den Mehraufwand für die denkmalgerechte Sanierung zumindest teilweise auszugleichen. „Nur die Stadt hat ihre 22.000 Euro schon überwiesen, die restlichen 73.000 Euro sind noch offen“, erläutert Fischer, und die 10.000 Euro des Landesamtes könnten wohl überhaupt nicht ausgezahlt werden, weil die entsprechenden Haushaltsmittel ausgeschöpft seien.

Abseits dieser Querelen freut sich Fischer aber umso mehr, dass das Boardinghouse in der Kaufbeurer Altstadt bereits gut nachgefragt werde. Von einer Auslastung von über 50 Prozent berichtet die für Fischers Beherbergungsbetriebe zuständige Geschäftsführerin Sandra Huber.

Für den Sommer erwarten sie noch eine deutliche Steigerung. Die Zimmer und Apartments, die zwischen 25 und 100 Quadratmeter (so viel Fläche hat die „König-Ludwig-Suite“) groß sind, können ausschließlich über das Internet gebucht werden. Die Gäste erhalten dann eine Zahlenkombination, die sie beim Bezug des Zimmers an der Türe eingeben müssen.

Ein Konzept, das beileibe nicht nur – aber auch – von der Kundschaft der klassischen „Monteurzimmer“ genutzt werde. Unter den Gästen aus ganz Europa und darüber hinaus gebe es den Durchreisenden, der nur eine Nacht bleibt, ebenso wie die Urlauberin, die zwei Wochen im Boardinghouse absteigt. „Kaufbeuren ist eine schöne Stadt“ – durchaus auch für Touristen, ist Fischer überzeugt.

Deshalb will er sein Objekt in der Pfarrgasse nicht nur für Übernachtungsgäste öffnen, sondern beispielsweise auch für Stadtführungen.

Attraktion wäre dabei einer ältesten Dachstühle Kaufbeurens, den Fischer aus ökonomischen Gründen nicht ausgebaut und im ursprünglichen Zustand belassen hat. Laut Bürgermeister Oliver Schill laufen entsprechende Gespräche mit Kaufbeurens Tourismus- und Stadtmarketing.