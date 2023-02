Bölkow-Preis, Nationalteam: Robin Shearer aus Bad Wörishofen steuert hohe Ziele an

Plus Für Robin Shearer aus Bad Wörishofen ging ein Traum in Erfüllung. Der Flieger und Flugzeugbauer aus Bad Wörishofen hat einen renommierten Preis gewonnen.

„Ich habe das große Privileg gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen“, sagt Robin Shearer und seine Augen leuchten. Denn gerade erst hat dafür auch noch einen bedeutenden Preis erhalten. „Als junger, passionierter Flieger und Flugzeugbauer den Ludwig-Bölkow-Ehrenamtspreis zu bekommen, ist eine Ehre“, sagt Shearer. Das liegt auch an seiner großen Leidenschaft, dem Navigationsflug, dem er mit den „Navgeeks“ zu neuem Leben verhilft. Das hat ihm bundesweite Aufmerksamkeit eingebracht – und einen Platz im Nationalteam.