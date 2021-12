Bombendrohung gegen Impfzentrum Bad Wörishofen: Fall eingestellt

Im Mai löste ein anonymer Anruf einen Großeinsatz der Polizei in Bad Wörishofen und Memmingen aus.

Nach den Bombendrohungen gegen die beiden Corona-Impfzentren Memmingen und Bad Wörishofen im Mai dieses Jahres ist das Verfahren mittlerweile eingestellt worden. Alle Ermittlungsansätze seien ausgeschöpft, eine Spur zum Täter oder zu den Tätern gebe es dennoch nicht, sagt Thorsten Thamm, Sprecher der Memminger Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage unserer Redaktion. Deshalb sei das Verfahren eingestellt worden.

Am 8. Mai hatte gegen 19 Uhr das Telefon bei der Hotline des Impfzentrums Bad Wörishofen geklingelt. Eine männliche, verzerrte Stimme war zu hören – es könnte sich um eine per Computer generierte Stimme gehandelt haben. Die unbekannte Person drohte, sie sei „mit einem explosiven Gegenstand auf dem Weg zum Impfenzentrum“. Ob das Impfzentrum in Memmingen oder in Bad Wörishofen gemeint war, blieb ungewiss.

Die Impfzentren in Bad Wörishofen und Memmingen wurden mit Sprengstoffspürhunden durchsucht

Beide Impfzentren wurden nach dem Anruf geräumt, Polizisten durchsuchten mit Sprengstoffspürhunden die Räume. Gefunden wurde nichts. Die Polizei gab Entwarnung. Obwohl es bereits etwa 22 Uhr war, bekamen die Impfwilligen, die in der Nähe geblieben waren, noch ihre Impfungen. Das Staatsschutzkommissariat der Kripo Memmingen übernahm die Ermittlungen. Der Staatsschutz wird unter anderem dann aktiv, wenn es sich um politisch motivierte Kriminalität handelt.

Lesen Sie dazu auch