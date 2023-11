Bad Wörishofen

vor 42 Min.

Brand in Sauna: Hotel in Bad Wörishofen wird evakuiert

In einem Hotel am Denkmalplatz in Bad Wörishofen ist ein Feuer ausgebrochen.

In einer Sauna in einem Hotel am Denkmalplatz in Bad Wörishofen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Gäste werden evakuiert, Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Brand ist am Montagvormittag in einem Hotel in Bad Wörishofen ausgebrochen. Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt, sei das Feuer in der Sauna ausgebrochen. Das Hotel wurde geräumt, Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Denkmalplatz vor Ort. (AZ) Weitere Informationen folgen in Kürze.

