Mysteriöser Brandanschlag auf Heilerpraxis: Kommt es endlich zum Prozess?

Plus Vor neun Jahren legten Männer auf dem Salzgeber-Anwesen ein Feuer und wurden schwer verletzt. Die Mieter stehen als Auftraggeber in Verdacht. Nun droht der Fall zu verjähren.

Es ist ein spektakulärer Fall, der bis heute nicht restlos aufgeklärt ist: Es geht um den Brandanschlag auf eine Heilerpraxis auf dem Anwesen der zweifachen Olympiasiegerin Ulla Salzgeber in Bad Wörishofen, bei dem zwei Menschen schwerste Verletzungen erlitten haben. Jemand hatte diese Brandstiftung in Auftrag gegeben – wer, ist bis heute ein Geheimnis. Kommt es nun, neun Jahre nach der Tat, zum Prozess? Denn ansonsten droht dieser außergewöhnliche Fall zu verjähren.