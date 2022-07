Bad Wörishofen

07:00 Uhr

Brandanschlag-Prozess: Bandido-Boss ließ sich bei Heilerin in Bad Wörishofen behandeln

Am Rasthof an der Autobahnauffahrt Bad Wörishofen fand die Polizei in der Nacht zum 26. Mai zwei Schwerverletzte.

Plus Im Prozess um den Brandanschlag auf ein Gebäude einer Olympiasiegerin in Bad Wörishofen kommen neue Details ans Licht.

Von Wilhelm Unfried

Seit vier Prozesstagen versucht die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen, den Auftraggeber für die Brandstiftung in dem Anwesen der Olympiasiegerin Ulla Salzgeber zu finden. Dabei wurde nun bekannt, dass die angeklagte Heilerin in Bad Wörishofen durchaus schillernde Kundschaft hatte – eine Spur, welche die Kripo in die gewaltbereite Rockerszene und zu einer der gefährlichsten Gangs der Welt führte, den Bandidos. Die Öffentlichkeit erfuhr auch, wie es zu dem schnellen Fahndungserfolg kam – ein weiteres ungewöhnliches Detail.

