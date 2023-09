Bad Wörishofen

18:02 Uhr

Schließungen drohen: Brandbrief aus dem Bad Wörishofer Einzelhandel

Plus Kaufkraftrückgang und Dauerknatsch im Bad Wörishofer Rathaus machen der City-Initiative Bad Wörishofen Sorgen. In der Innenstadt drohten Schließungen.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Mit einem Brandbrief an Bürgermeister und Stadtrat weist die City-Initiative Bad Wörishofen auf die Situation in Bad Wörishofens Einzelhandel hin. Die Querelen im Rathaus würden das Image der Kneippstadt bayernweit beschädigen, gleichzeitig fänden dringend nötige Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt nicht statt. Die City-Initiative will nun gemeinsam mit den Verantwortlichen schnell handeln, auch im Hinblick auf anstehende weitere Geschäftsschließungen.

Der Citiy-Initiative geht es darum, dass die Attraktivität der Innenstadt gestärkt wird und eine "professionelle Vermarktung" erfolgt, wie aus dem Brief hervorgeht, der unserer Redaktion vorliegt. Unterzeichnet hat ihn Robert Schmid, der Sprecher der Initiative. Es sei nun allerhöchste Zeit, aktiv zu werden, schreibt Schmid und verweist auf die in der "zurückliegenden Zeit entstandenen" Leerstände in manchen Laden- und Verkaufsräumen und "auf die inzwischen bereits bekannten weiteren Geschäftsschließungen bis zum Jahresende sogar im Herzen der Stadt auf der Kneippstraße". Um welche Geschäfte es geht, schreibt Schmid nicht. Daraus ergebe sich aber ein zeitlicher Zwang, ein Aufschub von Maßnahmen sei nicht mehr möglich. "Der Kaufkraftschwund in den vergangenen Monaten ist unübersehbar", schreibt Schmid. Das betreffe jede Verkaufssaison, egal ob Frühjahr oder Sommer, und sei bereits in den Herbst- und Wintermonaten der Vorjahre spürbar gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen