Braucht Bad Wörishofen ein neues Juze?

Plus Voting: Das sagen Jugendliche aus Bad Wörishofen zu dem weiterhin fehlenden Neubau. Das alte Juze darf nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden.

Das Jugendzentrum in Bad Wörishofen nahe der Eislaufhalle ist seit 2017 geschlossen. Der Grund dafür ist, dass Brandschutzmaßnahmen nicht erfüllt werden konnten. 2019 fand zwar noch ein Grillfest im Freien statt und durch die Zusammenarbeit des Bauamtes und der Brandschutzbeauftragten der Stadt Bad Wörishofen durften sich auch 20 Personen im Thekenbereich aufhalten, aber der Bär steppt hier schon länger nicht mehr.