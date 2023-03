Briefträger entsorgten fast 500 Briefe

In einer Altpapiertonne in Bad Wörishofen entdeckt eine Frau 293 Briefsendungen, weitere 184 tauchen auf einer Wiese bei Schnerzhofen auf.

Zwei Briefträger haben in Bad Wörishofen und Schnerzhofen unabhängig voneinander fast 500 Briefsendungen entsorgt. Wie die zuständige Polizei Bad Wörishofen erst jetzt mitteilt, fand ein Schnerzhofener die ersten 184 Briefe am Montag auf einer Wiese zwischen Schnerzhofen und Anhofen. Er sammelte sie auf und verständigte die Polizei. Diese ermittelten einen Briefträger als Tatverdächtigen. Er gab zu, die Briefe auf der Wiese zurückgelassen zu haben und nannte Überlastung als Motiv. In seinem Privatfahrzeug hatte er weiter Postsendungen deponiert, die er nun zur Polizei brachte. Diese übergab die Sendungen an das zuständige Unternehmen. Von dort werde die Post in den kommenden Tagen die Empfängerinnen und Empfänger zugestellt.

Das gilt auch für die 293 Briefsendungen, die eine Frau am Dienstag in Bad Wörishofen in einer Altpapiertonne entdeckt hat. Auch sie verständigte die Polizei. Die Spur führte ebenfalls zu einem Briefträger, der die Tat einräumte. Wie sein Kollege gab auch er an, überlastet gewesen zu sein. Die beiden Briefträger erwarten nun Anzeigen. (AZ)

