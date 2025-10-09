Einer, der auszog, um Amazon zu besiegen

Als ich eintrudele – fast pünktlich natürlich – war Anabel längst da und fleißig. Anabel, das lerne ich gleich, ist aber weder Person noch Roboter, es ist der hauseigene Lieferdienst des Bücherpunkts. Anabel hat einen Turm aus Kisten vor die Tür gestellt, prall gefüllt mit Lesestoff für die Sommerferien und die Urlaubsstrände. Chefin Renate Thurn ist auch schon da. Und weil sie eine schlaue Chefin ist, hat sie mich tags zuvor nach meinen Lieblingsbüchern gefragt – und ein paar davon kurzerhand bestellt. „Damit Du gleich was empfehlen kannst“, sagt sie und grinst. Denn das, so wird sich ganz schnell zeigen, ist eine Kunst, an der man ratzfatz scheitern kann – oder sich zumindest prima bis auf die Knochen blamieren.

Weil ich mich gleich blöd anstelle, ist die Ladentür längst offen, bevor der Laden überhaupt öffnet. „Das ist ja schön, dass da schon offen ist“, freut sich ein Passant, der gleich mal reinschaut, während Renate Thurn und ich den Anabel-Turm abarbeiten. Kiste aufknacken, Bücher rausholen, umdrehen, nachschauen, ob es eine Kundenbestellung ist oder in eines der vielen Regale im Bücherpunkt soll. Einsortieren. Der erste Kunde wünscht etwas über Kneipp, passend für einen Neu-Doktoranden. Renate Thurn weiß gleich Rat: „Der innere Arzt“, von Prof. Dr. Adalbert Keller, Bad Wörishofens Kurseelsorger. Der Kunde ist erfreut und es gibt ein Lob: „Bei ihnen bin ich halt immer richtig.“

Bücherpunkt-Chefin Renate Thurn sortiert die Werke in die Regale und hat gleich einen Tipp parat, den brandneuen Roman von Isabel Allende „Mein Name ist Emilia del Valle". Foto: Markus Heinrich

Ich finde derweil spannend, was die Kundschaft tags zuvor bestellt hat. Der Anabel-Turm ist ein kleines Schatzkästlein, voll mit teils ungewöhnlichem Lesestoff. „Eine Wundertüte“, sagte Renate Thurn und lacht. „Das macht immer Spaß.“ Vielfalt im Buchmarkt ist ihr wichtig. Das war nicht immer so. „Früher habe ich die Kisten aufgemacht und manchmal gedacht: Oje, muss der jetzt auch noch was schreiben?“ Heute sei sie froh um jede Neuerscheinung. Der amerikanische Markt habe jetzt schon ein Drittel weniger Vielfalt als der deutsche, bedauert sie.

Wenn der Lieferdienst „Anabel“ heißt: Ein Morgen voller Wundertüten

Ich stolpere derweil über einen ungewöhnlichen Doppelnamen auf einem bestellten Buch, der mit Shop- beginnt. Insider wissen dann: Diese Bestellung kam über den Online-Shop des Bücherpunkts. Da kann man bestellen wie bei Amazon, tags darauf ist das Buch dann da. Möglich ist das, weil hinter dem kleinen Bücherpunkt ein ziemlich großes Netzwerk steht: E-Buch. Und hier wird es spannend. Rund 800 Buchhandlungen gehören mittlerweile dazu – und gegründet hat es einst Renates Ehemann Herbert Thurn aus Mindelheim, zusammen mit einem Kumpel. 25 Jahre ist das jetzt her, erfahre ich. Auch noch ein Jubiläum, dieser Ferienjob wird ja immer interessanter. Diese Genossenschaft lokaler Buchhandlungen stemmt sich erfolgreich gegen Marktriesen wie eben Amazon und sorgt dafür, dass die Buchhandlung um die Ecke erhalten bleibt. „Man tut da etwas Gutes“, sagt Renate Thurn. Jetzt wird auch klar, wie sich der kleine Bücherpunkt einen eigenen Lieferdienst und einen eigenen Online-Shop leisten kann. Auch Anabel und „Genialokal“ gehören nämlich zu E-Buch, nur Genossenschaftsbuchhandlungen dürfen die Dienste nutzen. Auf dem neuen Kundenmagazin prangt ein handgezeichnetes Cover von Otto Waalkes. „Er unterstützt damit die unabhängigen Buchhändler“, freut sich Renate Thurn.

Erwischt. Zwei ziemlich gute Bücher müssen weichen, damit meine beiden Geheimtipps gut zur Geltung kommen. Foto: Renate Thurn

Sie wickelt derweil handbeschriftete Banderolen um ausgewählte Bücher. Das sind Lesetipps der Bücherpunkt-Belegschaft. In aller Kürze steht da die Meinung zum Buch. Während ich das überfliege, bringt eine Nachbarin lecker duftenden Kaffee vorbei. Das ist immer so, erfahre ich. „Total nett“, findet Renate Thurn. Man versteht sich gut. Dann finde ich die „Hummerfrauen“, einen ganzen Stapel gleich. Kenne ich, denn natürlich habe ich mich mit der Spiegel-Bestsellerliste auf diesen Ferienjob vorbereitet. „Unterhaltsame Frauenlektüre, gut geschrieben“, findet Thurn. Eine richtige Bestsellerkiste hat die Chefin aber nicht bestellt, im Gegenteil, da sind ganz viele Bücher dabei, die nicht in der ersten Reihe stehen. „Schmankerl“, nennt das Renate Thurn.

Die Kunst der perfekten Empfehlung – und warum man daran scheitern kann

Ware bestellen, das merke ich schnell, ist eine Kunst. Die Auswahl im digitalen Bestellsystem ist riesig. Zuletzt gab es fast 70.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Und nur die Bestseller zu nehmen, wäre ja langweilig. Aber wie, bitteschön, macht man das dann, ohne später auf der Ware sitzenzubleiben, weil man es vermasselt hat? „Tagesaktuelle Trends aufnehmen“, rät Renate Thurn. „Was stand in der Zeitung?“ Das sei ganz wichtig. „Sind gerade mehr Yogaleute in der Stadt?“ In der Buchhandlung kriegt man solchen Klatsch schnell mit, stelle ich fest. Renate Thurn drückt dann auf bestellen. Auch Tipps von Kundinnen und Kunden greift sie gerne auf.

Wer denkt, in einer Buchhandlung gibt es nur Bücher, wird im Bücherpunkt überrascht. Foto: Markus Heinrich

Der Regen hört auf, der Laden wird sofort voller. Zeit, um hier mal ein Buch zu verkaufen, denke ich mir und schreite zur Tat. Doch die Kundschaft weiß, was sie will. Viele haben schon einen Stapel Bücher unterm Arm, bevor ich überhaupt eine Chance habe, meine beiden Empfehlungen des Tages zu platzieren. Ich versuche es am Regal für Kinder- und Jugendbücher. Da haben wir zuvor gemeinsam darüber gestaunt, wie schön gestaltet die Bücher mittlerweile sind. Auch der Buchschnitt gehört mittlerweile zum Design und wird immer häufiger liebevoll verziert. „Eigentlich müsste man die Bücher umdrehen, damit man das sehen kann“, sagt Renate Thurn plötzlich. Gesagt, getan. Dieses Regal sieht jetzt anders aus, wundern Sie sich also nicht.

In einer Anabel-Kiste waren auch Kinderbücher, eins davon hat Renate Thurn total begeistert. Das schnappe ich mir jetzt und ich werde es verkaufen, also los. Unentschlossene Mutter samt Kind gesichtet, das wird klappen. Ich trete also hinzu, greife lässig, aber nicht zu lässig zum vorbereiteten Werk und preise diesen Geheimtipp an. Ich komme allerdings nur bis zum Titel, dann bin ich erledigt. Zu dick, Schrift zu klein, ungeeignet. Mist. Ich hätte vielleicht vorher mal fragen sollen, wie gut das Kind schon lesen kann. Ich bin raus. Was da sonst noch im Regal steht, muss ich mir erst mal selber anschauen. Derweil zeigt im Hintergrund Renate Thurn, wie es geht, selbst bei Höchstschwierigkeiten. Auftrag: Buch für die Sommerferien für eine gebildete Person eines ganz bestimmten Alters und eines ganz bestimmten Berufs, kennt eigentlich schon alles, es muss also etwas Besonderes her. Kein Problem für Renate Thurn. Flugs hat sie drei Romane parat, schildert ausführlich, worum es geht und warum sie die Bücher empfiehlt. Volltreffer. Glücklicher Kunde geht mit sicher sehr gutem Buch nach Hause.

Ein bisschen Deko gehört dazu, wenn Bücher gut rauskommen sollen. Foto: Markus Heinrich

Meine beiden Geheimtipps, die Renate Thurn eigens bestellt hat, finden dagegen keine Aufmerksamkeit. Dabei habe ich sie extra an die meiner Meinung nach beste Stelle im Laden gestellt und zwei andere Bücher von dort verbannt. Ich brauche also Alternativen. „Monas Augen von Thomas Schlesser, das ist toll“, sagt Renate Thurn. Blick hinein, natürlich hat sie recht. Es geht um berühmte Malerei und eine berührende Geschichte. Ich will wissen, ob es auch ein Buch gibt, von dem sie völlig enttäuscht war. Renate Thurn muss da nicht lange überlegen. „Feuchtgebiete“, sagt sie, ein Roman von Charlotte Roche.

Würze für den Alltag: Bücher und Salze. Foto: Markus Heinrich

Ich habe derweil meine Taktik ein wenig geändert und frage jetzt die Kundinnen und Kunden, die ihre Bestellungen abholen, nach Buchtipps. Nicole Rolle kommt da gerade recht, sie holt einen ganzen Stapel vielversprechender Lektüre ab. „Top Secret“, sagt sie. Das ist die Empfehlung, nicht die Antwort auf meine Frage. Es ist eine Jugendbuchreihe von Robert Muchamore. „22 Bahnen ist auch ein Tipp“, sagt Renate Thurn. Der Roman von Caroline Wahl kommt auf meine Liste.

Gibt es noch Hoffnung für die eigenen Empfehlungen?

Die Zeit vergeht wie im Flug. Nur meine beiden Geheimtipps werde ich nicht los. Dabei sind sie gut, ehrlich. „Vintage“, ein Roman von Grégoire Hervier, ein richtig gutes Buch für den Strand für alle, die Krimis mögen, Rockmusik, alte Gitarren, klug erzählte Geschichten und coole Sprüche. Auf der Jagd nach der seltensten Gitarre der Welt wird so ein Instrument sogar zum Mordinstrument. Auch super: „Wie die Steeple Sinderby Wanderers den Pokal holten“ von J. L. Carr. Es geht um Fußball, aber wie immer, wenn es um Fußball geht, geht es um viel mehr. Wer englischen Humor mag und beim Lesen lieber lacht als weint, ist hier genau richtig. Hätte ich alles gerne gesagt; wollte aber niemand hören. Dafür ging die Auswahl von Renate Thurn über den Ladentisch wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Wir mussten eine Menge nachbestellen. Anabel wird viel zu tun haben in dieser Nacht.