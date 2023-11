Bad Wörishofen

Bürger wollen wissen: Wohin will sich Bad Wörishofen entwickeln?

Plus Bei der Bürgerversammlung in der Gartenstadt wird Kritik laut. "Es muss Prioritäten geben, das erwarte ich von einem Bürgermeister", sagt Otto Mayer.

Von Markus Heinrich

Die Bürgerversammlung für die Gartenstadt brachte einen bunten Strauß an Themen. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) selbst ging dabei sehr ausführlich auf die Personalsituation im Rathaus ein, welche Bad Wörishofen zuletzt bayernweit in die Schlagzeilen gebracht hatte. Aus der Bürgerschaft kam Kritik.

Welzel schilderte die Schwierigkeiten im Personalwesen, von Pandemiefolgen bis Fachkräftemangel. Hohe Fluktuation im Bad Wörishofer Rathaus sorgte seit Monaten für immer neue Stellenausschreibungen. Die Teamassistenz im Bauamt habe man nun schon zum fünften Mal neu besetzt, berichtete Welzel. Neun Personen seien zu Landratsämtern gewechselt, wo höhere Vergütungen möglich seien. Welzel sagte, man reagiere an verschiedenen Stellen, etwa habe man Gleitzeit eingeführt, was gut ankomme. Auch das Arbeiten im Homeoffice werde stärker betont. Es stunden zudem Gespräche an, wie man die Personalsituation optimieren könnte. Zudem habe man teilweise die Vergütung angepasst. "Wir stehen da in einem starken Wettbewerb mit dem Münchner Umland", berichtete Welzel.

