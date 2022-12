Bürgermedaillen für politischen Einsatz für die Kneippstadt

Die Stadt Bad Wörishofen zeichnet bei einer Feier im Kursaal mehrere Frauen und Männer aus, die teils über Jahrzehnte die Geschicke Bad Wörishofens mitgeprägt haben.

Es gibt sieben neue Trägerinnen und Träger der Bürgermedaille in der Stadt Bad Wörishofen. In einer Feierstunde des Rates überreichte Bürgermeister Stefan Welzel Medaillen und Urkunden und hob das verdienstvolle Wirken der Geehrten für die Stadt hervor. Die Stadt Bad Wörishofen hat Stadtratsmitglieder ausgezeichnet, die mindestens zwölf Jahre ihr Ehrenamt bekleidet haben. Alle erhielten die Bürgermedaille. Nach einem Beschluss des Stadtrates wurden Stefan Ibel, Dr. Tassilo Albus, Sybille Dörner, Alwin Götzfried, Dr. Claus Thiessen, Jakob Trommer und Marion Böhmer-Kistler mit dieser Ehrung bedacht. Das teilte Bürgermeister Welzel in einer Pressemitteilung mit. Die Veranstaltung im Kursaal selbst war nicht öffentlich.

Lob und Anerkennung für prägende Kommunalpolitiker in Bad Wörishofen

36 Jahre lang war Stefan Ibel für die SPD im Kneippstädter Stadtrat, davon in der Nachfolge von Bernd Schmeink seit dem Ende der 1990er Jahre auch als Fraktionssprecher. „Stefan Ibel war im Ratsgremium ein Mitglied, das deutliche Worte fand und dennoch stets fair mit seinen Kolleginnen und Kollegen umging“, lobte Bürgermeister Stefan Welzel. Ibel war von 1990 bis 1996 und von 2002 bis 2006 Kulturreferent. In diese Zeit fielen die ersten Festivals mit Ivo Pogorelich, der Start der Jazz-Events aus denen „Jazz goes to Kur“ hervorging sowie die Einführung des „Kunstfrühlings“. Auch außerhalb seiner Ratstätigkeit war Stefan Ibel aktiv und führt seit Jahrzehnten den Kleinkunstverein „Profil“. Viele prominente Künstlerinnen und Künstler gaben sich hier ein Stelldichein und so kamen Kabarettisten wie Gerhard Polt, Werner Schneyder und Luise Kinseher nach Bad Wörishofen.

„Als Mister Kneippkur hat sich Tassilo Albus einen Namen gemacht“, zeichnete Welzel den ebenfalls 36 Jahre im Stadtrat tätigen Mediziner in Abwesenheit mit der Bürgermedaille aus. Von 1984 bis 2020 brachte sich Albus als Verfechter des Kneippschen Naturheilverfahrens und Kurreferent ein. Jahrzehntelang engagierte sich der CSU-Stadtrat im Kneippärztebund und in seiner Eigenschaft als Badearzt modernisierte Dr. Tassilo Albus die Kneippkur im Hinblick auf die Indikationen. Er erkannte schnell, dass die Kneippkur für viele neue Krankheitsbilder, die die moderne Arbeitswelt mit sich brachte, vorsorgend und heilend eingesetzt werden kann. „Dr. Albus ist ein engagierter Netzwerker für Bad Wörishofen, insbesondere für den Kur- und Tourismusstandort.“

Ihre künstlerische Seite machte sie mit dem Trio „Tiramisu“ und dem Halten von Lesungen mit musikalischer Begleitung auch außerhalb der Ratsarbeit bekannt: Sybille Dörner engagierte sich von 1996 bis Ende September 2020 für die SPD im Stadtrat und war von 2014 bis 2020 folgerichtig Kulturreferentin. Die pensionierte Lehrerin nahm dann schon auch einmal in Sitzungen ihre Gitarre zur Hand.

„Als Referent für Wirtschaft, Handel und Gewerbe war und ist Alwin Götzfried Netzwerker in Bad Wörishofen und darüber hinaus“, sagte Welzel über den nächsten Geehrten. Götzfrieds Interesse in seiner Amtszeit von 2002 bis 2020 lag folgerichtig in den Bereichen der baulichen Entwicklung der Stadt und der Zukunft des Einzelhandels. Im Haupt-, im Kur- und im Wirtschaftsausschuss brachte das ehemalige FW-Ratsmitglied Impulse ein und war ab 2014 auch Mitglied im Stadtwerke-Ausschuss.

Die Geschicke von Bad Wörishofen maßgeblich mitgestaltet

Von 2008 bis 2020 war Dr. Claus Thiessen Ratsmitglied. Als FDP-Rat sei er „das liberale Gewissen im Rat“ gewesen. Er habe sich vor allem um Belange der Mobilfunkverträglichkeit und des Straßenbaus gekümmert.

Im gleichen Zeitraum wirkte Jakob Trommer im Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss und war ab 2014 zusätzlich Mitglied im Stadtwerke-Ausschuss. In diesen Ausschüssen und im Gesamtgremium brachte der FW-Stadtrat sein Fachwissen ein.

Ebenfalls zwei Amtsperioden war Marion Böhmer-Kistler Ratsmitglied für die CSU. Als Referentin für Jugend und Familie setzte sie sich besonders für die städtischen Jugendeinrichtungen sowie das Thema Familie insgesamt ein. Aus ihrer Initiative ging das jährlich stattfindende Familienforum hervor. Sie war zudem Mitglied im Bauausschuss, wo sie sich für bezahlbares Wohnen einsetzte, und sorgte für eine gute Balance im Zusammenleben zwischen Jung und Alt. Dies tat sie auch in kirchlichen Gremien.