Bundespräsident übernimmt Patenschaft für die kleine Justina aus Bad Wörishofen

Plus Die Großfamilie Schmid aus Bad Wörishofen erhält eine besondere Anerkennung. Was mit dem Patengeschenk geschehen soll.

„Justinas Taufpatin findet es super, dass sie quasi Kollegin vom Bundespräsidenten wird“, sagt Mama Anna Schmid und blickt lächelnd auf die Autogrammkarte mit Originalunterschrift von Frank-Walter Steinmeier. Dass der Präsident nun Pate der kleinen Justina ist, hat einen besonderen Grund, wie bei der Übergabe der Urkunde deutlich wird.

Die sechs Monate alte Justina hat es sich im Festtagsblüschen auf dem Schoß ihrer Mama gemütlich gemacht und verfolgt mit großen Augen die ungewöhnlichen Ereignisse des besonderen Tages. Ihre sechs Geschwister sind allesamt aushäusig, seit dieser Woche geht auch die zweitjüngste Cäcilia in den Kindergarten. Bürgermeister Stefan Welzel klingelt. „Wir haben erst noch den städtischen Tresor leeren müssen“, sagt er mit einem Augenzwinkern und übergibt den glücklichen Eltern die geprägte Urkunde und das Patengeschenk in Höhe von 500 Euro.