Bundeswehr-Belange könnten Bad Wörishofens Windpark ausbremsen

Plus In Bad Wörishofen soll ein Windpark entstehen. Nun allerdings zeigt sich: Das Gebiet liegt im Zuständigkeitsbereich eines Militärflugplatzes.

Die geplanten Windkraftanlagen im Stadtwald von Mindelheim könnten von der Bundeswehr ausgebremst werden, wie unsere Redaktion jüngst öffentlich machte. Nun zeigt sich: Dies könnte jetzt auch beim geplanten Windpark südlich von Schlingen passieren.

Wie eine Sprecherin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr auf Anfrage mitteilte, liegt das Gebiet in Bad Wörishofen im Zuständigkeitsbereich des Militärflugplatzes Lechfeld (Landkreis Augsburg). „Daher können beispielsweise Instrumentenflugverfahren oder Radarkursführungsmindesthöhen betroffen sein, sodass nur begrenzte Bauhöhen möglich sind“, heißt es in dem Antwortschreiben des Bundesamtes.