Vierfach-Überschallknall lässt Fenster in Bad Wörishofen zittern

Ein Vierfach-Überschallknall ließ am Montag in Bad Wörishofen die Fensterscheiben zittern. In rascher Folge donnerten Kampfjets über die Kurstadt hinweg.

Um 10.40 Uhr knallte es am Himmel über Bad Wörishofen, kurz darauf noch dreimal. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr später am Tag auf Nachfrage mitteilte, handelte sich dabei um vier Eurofighter aus Neuburg. Sie nutzten in der Zeit gemeinsam mit einem Tankflugzeug A400M aus Wunsdorf den reservierbaren Luftraum TRA Allgäu für eine Übung.

Knall über Bad Wörishofen: Das war der Grund

Die Kampfjets seien in einer Höhe von 12.250 Metern mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs gewesen, etwa 22 Kilometer nordwestlich von Bad Wörishofen. Den TRA Allgäu nutzten die Jets dabei schon seit 9.20 Uhr, die Übung war um 11.36 Uhr beendet.

Man versuche immer, bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen, teilt der Sprecher mit. „Aber die dicht besiedelte Bundesrepublik setzt diesem Vorhaben neben den gesetzlichen und flugbetrieblichen Regelungen enge Grenzen.“ In Deutschland gibt es spezielle Lufträume, die das Militär bei Bedarf für Übungsflüge sperren lassen darf, denn die Kampfjets brauchen viel Platz für ihre Manöver. Der TRA Allgäu ist so ein Luftraum, das Geschwader Neuburg ist zudem die Alarmrotte für Süddeutschland. Sie muss in wenigen Minuten in der Luft sein, wenn Gefahr droht, etwa bei einem Flugzeug, dessen Ziel nicht klar ist.

So entsteht der Überschallknall eines Kampfjets

Ist der TRA gesperrt, werden zivile Flüge umgeleitet. „Ein Zweck von Überschallflügen ist die Überprüfung der Funktion von Triebwerk, Steuerorganen und anderen Flugzeugsystemen unter allen vorgesehenen Einsatzparametern“, erläutert der Sprecher. Auch nach Reparaturen oder vorgeschriebenen Kontrollen werde ein Überschalltest notwendig. Erst wenn alles problemlos funktioniert, werde das Flugzeug wieder zur Nutzung freigegeben.

Erreicht ein Kampfjet die Schallgeschwindigkeit von etwa 330 Metern pro Sekunde oder etwa 1188 km/h, treten „Druckverdichtungen in der das Flugzeug umgebenden Atmosphäre auf, welche sich durch Druckstöße entladen“, erläutert der Sprecher. „Diese breiten sich kegelförmig hinter der Schallquelle aus. Die Breite dieses Kegels kann bis zu 80 km betragen. Diese Druckstöße nehmen wir als Knall und Druckschwankungen wahr.“

Um die Auswirkungen dieser Flüge auf unsere Umwelt gering zu halten, habe die Bundeswehr Regeln aufgestellt, die eingehalten werden müssen. Überschallflüge sind ab Wochenende und Feiertagen tabu, ansonsten nur montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr erlaubt, mit einer Pause von 12.30 bis 14 Uhr, außer Einsatzgründe erfordern das trotzdem. Überschall ist zudem nur ab 10.972 Metern Flughöhe erlaubt. Radarüberwachung ist Pflicht, Flugrouten werden so gewählt, dass der Überschallknall möglichst nicht dicht besiedeltes Gebiet trifft. Man versichere, dass „die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger, die mit militärischem Flugbetrieb einhergehen, allen Verantwortlichen bewusst sind“, betont der Sprecher. Man achte deshalb auf Ausgewogenheit bei den Flughöhen, um die Lärmbelastung so gering wie möglich zu halten.