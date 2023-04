Bus rammt in Bad Wörishofen beim Rangieren ein Zweirad

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Wörishofen wurde ein Kleinkraftrad von einem Bus erfasst. Der Unfall passierte bei einem Abbiegemanöver.

In Bad Wörishofen hat sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatte ein Bus auf der Königsberger Straße ein sogenanntes Kleinkraftrad erfasst. Der Unfall passierte laut Polizei, als der 53 Jahre alte Busfahrer langsam ein kurzes Stück zurücksetzte, um in die Breitenbergstraße abzubiegen. Dabei stieß der Bus gegen das Kleinkraftrad eines 36-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurde dabei leicht beschädigt, alle Beteiligten blieben unverletzt. (mz)