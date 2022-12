Bad Wörishofen

11:00 Uhr

Christian Wolff und die Domspatzen berühren in Bad Wörishofen die Herzen

Plus Die „Alpenländische Weihnacht“ in Bad Wörishofen spürte überzeugend dem wahren Kern von Weihnachten nach.

Von Maria Schmid

Sie stürmten nach Mitternacht zur Stadt Bethlehem, pochten an die schon geschlossenen Stadttore und riefen immer wieder jubelnd „Er ist da! Er ist gekommen! Der Messias ist geboren!“ Diese mehr als zweitausendjährige Geschichte ist immer wieder aktuell. Gerade nach zwei Jahren Corona-Abstinenz war die Alpenländische Weihnacht mit Christian Wolff und den Regensburger Domspatzen so ergreifend, zumal sie deutlich machte, dass nicht das Materielle in der Welt, sondern das seelische Empfinden und die Kräfte des Herzens die Weihnacht ausmachen.

