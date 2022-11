Christkind, Nikolauseinzug und Krippenweg: Der Weihnachtsmarkt 2022 in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen wird zur Weihnachtsstadt im Allgäu. Hier finden sie alle Öffnungszeiten, das Programm und Infos zum Parken in der Stadt.

Neues Christkind, Krippenweg, Nikolauseinzug, Waldweihnacht in der Teufelsküche und natürlich der Weihnachtsmarkt: In Bad Wörishofen ist in der Advents- und Weihnachtszeit 2022 eine Menge los. An Lichterglanz soll es dabei auch in der Energiekrise nicht mangeln. Die Kurstadt setzt auf sparsamere LEDs statt auf Verzicht.

Wer adventliche Stimmung liebt, kommt in Bad Wörishofen auf seine Kosten. Im Stadtteil Gartenstadt beginnt am Freitag, 25. November, der „Himmlische Adventsmarkt". Am Samstag, 26. November, wird der Krippenweg durch die Innenstadt eröffnet. Bis zum Start des Weihnachtsmarktes in der Fußgängerzone braucht es dagegen noch ein bisschen Geduld, dafür wird der Markt durchaus umfangreich. „Im Außenbereich haben wir dieses Jahr 21 Aussteller, im Innenbereich des Kurhauses beim Kunsthandwerkermarkt sind es rund 17 Aussteller“, berichtet Daniela Böhm vom Kur- und Tourismusbetrieb.

Viele heimische Vereine seien wieder mit dabei, darunter sind die Kita St. Anna, der Rotary Club Bad Wörishofen, die Faschingsgesellschaft Gaudilonia, der Malteser Hilfsdienst, der Leo-Club Alpenblick Unterallgäu, der Lions-CLub und der Verein Honigbiene Wertachtal. „Besonders freuen wir uns, dass dieses Jahr auch der Allgäuer Wünschewagen mit dabei ist, welcher sich mit einem Infostand präsentieren wird“, so Böhm. Ein neues Christkind gibt es auch: Vivien Dean aus Kirchdorf übernimmt diese Aufgabe.

Die Öffnungszeiten von Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt in Bad Wörishofen

Himmlischer Adventsmarkt auf der „Neuen Mitte“ im Stadtteil Gartenstadt: Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, geöffnet am Freitag und Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr.

14. Bad Wörishofer Krippenweg durch die Innenstadt von Samstag, 26. November, bis Freitag, 6. Januar; Führungen immer freitags im Dezember um 16 Uhr, Treffpunkt ist der Steinbrunnen am Kurhaus. Zu sehen sind rund 80 Krippen aus unterschiedlichen Epochen, in den Schaufenstern der Geschäfte sowie in zahlreichen öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel im Rathaus und in Kirchen. Sogar im Wörthbach wird eine große Krippe stehen, eine "lebendige Krippe" gibt es vor dem Kurhaus, die Klosterkirche zeigt eine Großkrippe. Im Kurhaus gibt es einen Flyer mit allen Krippen, die Broschüre ist auch online bereits verfügbar. Große gelbe Sterne weisen in der Innenstadt den Weg zu den Krippen.

Weihnachtsgewinnspiel der Stadt Bad Wörishofen von Samstag, 26. November, bis zum 21. Dezember. Teilnahmecoupons gibt es im Kurhaus und beim Weihnachtsmarkt.

Kostenloses Kindertheater „Aschenputtel“ am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr im Kursaal Bad Wörishofen. Die notwendigen Gratis-Karten gibt es aber schon ab Samstag, 26. November, im Kurhaus.

Der Nikolauseinzug ist in Bad Wörishofen einer der Höhepunkte der Adventszeit. Foto: Franz Issing (Archivbild)

Bad Wörishofer Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt ab Samstag, 3. Dezember, vor und im Kurhaus. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt an den Samstagen und Sonntagen 3. und 4. Dezember, 10. und 11. Dezember sowie 17. und 18. Dezember, immer von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 3. Dezember um 17.45 Uhr von Bürgermeister Stefan Welzel und Bad Wörishofens neuem Christkind Vivien Dean. Es gibt ein Zwergerlbergwerk für Kinder und Kutschfahrten durchs winterliche Bad Wörishofen mit Werner Niklas.

Nikolauseinzug am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr vom Luitpold-Leusser-Platz zum Musikpavillon vor dem Kurtheater. Der Nikolaus wird dabei von vielen Engeln auf seinem Weg begleitet und hat für alle Kinder eine Überraschung dabei.

Krippenausstellung der Sankt-Lukas-Stiftung ab 11. Dezember, Erlenweg 7, immer dienstags bis sonntags von 15 bis 17 Uhr. Zu sehen ist eine der umfangreichsten Privatsammlungen religiöser Kunst in Deutschland. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 15 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Wer den Krippenweg in Bad Wörishofen begehen will, folgt einfach den gelben Schweifsternen, die überall in der Innenstadt zu finden sind. Foto: Kurbetrieb

Romantische Waldweihnacht in der Teufelsküche Bad Wörishofen am Donnerstag, 22. Dezember, ab 17 Uhr, Startpunkt: Parkplatz nahe Café Schwermer. Von dort aus führt eine Fackelwanderung zur Teufelsküche, einer romantischen Lichtung im Bad Wörishofer Wald.

Lichterglanz im Kurhaus: 2000 Weihnachtskugeln, 1100 Lichter und 1200 Strohsterne verwandeln das Kurhaus in ein Weihnachtshaus. Der prachtvoll geschmückte große Christbaum ist dort ab dem 9. Dezember zu sehen.

Anfahrt und Parken: So kommen Sie zum Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen

Bad Wörishofens größtes Parkhaus, das Parkhaus Kurpromenade, ist wegen Sanierungsarbeiten derzeit geschlossen. Folgende günstig gelegene Parkhäuser und Parkplätze stehen noch zur Verfügung:

Parkhaus am Bahnhof, Bahnhofplatz 3, 30 Minuten kostenlos, Gebühren: 0,.25 Euro pro zehn Minuten Parkzeit, Maximalgebühr 9 Euro.

Bahnhofplatz 3, 30 Minuten kostenlos, Gebühren: 0,.25 Euro pro zehn Minuten Parkzeit, Maximalgebühr 9 Euro. Parkhaus Kurhaus, Kathreinerstraße 12, Bahnhofplatz 3, 30 Minuten kostenlos, Gebühren: 0,.25 Euro pro zehn Minuten Parkzeit, Maximalgebühr 9 Euro.

Kathreinerstraße 12, Bahnhofplatz 3, 30 Minuten kostenlos, Gebühren: 0,.25 Euro pro zehn Minuten Parkzeit, Maximalgebühr 9 Euro. Kroneparkplatz an der Hauptstraße 30 Minuten kostenlos, zwischen 7 und 22 Uhr jeweils 0,25 Euro pro zehn Minuten Parkzeit, Höchstgebühr 3 Euro.

30 Minuten kostenlos, zwischen 7 und 22 Uhr jeweils 0,25 Euro pro zehn Minuten Parkzeit, Höchstgebühr 3 Euro. Klosterhof an der Hauptstraße, 30 Minuten kostenlos, zwischen 7 und 22 Uhr jeweils 0,25 Euro pro zehn Minuten Parkzeit, Höchstgebühr 3 Euro.

an der Hauptstraße, 30 Minuten kostenlos, zwischen 7 und 22 Uhr jeweils 0,25 Euro pro zehn Minuten Parkzeit, Höchstgebühr 3 Euro. Parkhaus Kneippsche Stiftungen , Fidel-Kreuzer-Straße, 30 Minuten kostenlos, dann 1 Euro pro angefangene Stunde., Höchstgebühr 6 Euro.

Friedhof, St.-Anna-Straße, Parkplätze mit Parkscheibenregelung.

Rathaus , Bürgermeister-Ledermann-Straße 1 (Parkscheibe)

Dreifachturnhalle, Kaufbeurer Straße (Parkmöglichkeiten außerhalb der Schulzeiten)

Nach Bad Wörishofen gelangt man mit dem Auto am schnellsten über die A96, Abfahrt Bad Wörishofen, oder über die St2015, Ausfahrt Bad Wörishofen-Zentrum, wenn man aus Richtung Augsburg oder Kaufbeuren anreisen will. Bad Wörishofen hat zudem einen zentral gelegenen Bahnhof, der nur wenige Schritte vom Weihnachtsmarkt entfernt liegt.

