Bad Wörishofen

vor 49 Min.

Geheimdienst CIA bildete Agenten in Bad Wörishofen aus

Plus Der US-Geheimdienst betrieb ein Trainingslager für Partisanen. Was ihnen „Jim Pepper“ beibrachte und wie sie in ihre Einsatzorte – unter anderem die Ukraine – gelangten.

Es liest sich wie ein Agententhriller. In Bad Wörishofen ließ der Auslandsgeheimdienst der USA, die CIA (Central Intelligence Agency), einst Guerillas ausbilden. Eng verbunden war das geheime Quartier mit den Tätigkeiten der CIA am Fliegerhorst Kaufbeuren. Das CIA-Trainingslager dort existierte vermutlich von 1949 bis 1953. Ältere Kaufbeurerinnen und Kaufbeurer berichteten immer mal wieder, dass die CIA eines oder mehrere Wohnhäuser in der Stadt belegt hatte. Anhand von dem Geheimdienst selbst veröffentlichter Dokumente im Internet fand der Kaufbeurer Hauptmann der Reserve, Matthias Tietje, heraus, was sich damals abgespielt hat. Dafür recherchierte er viele Stunden im Netz.

