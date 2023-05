Container einer Baustelle aufgebrochen: Zeugen gesucht

In Bad Wörishofen haben Unbekannte einen Baustellencontainer aufgebrochen und Maschinen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Wochenende haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Baustellencontainer verschafft, der an der Baustelle des Parkhauses in der Bürgermeister-Stöckle-Straße steht.

Aus dem Container wurden insgesamt acht Werkzeugmaschinen der Marke „Hilti“ mit dazugehörigen Werkzeugkoffern entwendet. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)