Bad Wörishofen

vor 50 Min.

Container für die Grund- und Mittelschule, auch ein Neubau ist denkbar

Auf dem Parkpplatz vor der Turnhalle an der Kaufbeurer Straße sollen Container aufgestellt werden, in denen Unterricht abgehalten werden kann.

Plus Für mehrere Jahre soll in der Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen auch in Containern unterrichtet werden. Dann wird es eine große Lösung geben.

Von , Karin Donath Markus Heinrich , Karin Donath

Bad Wörishofens Grund- und Mittelschule platzt aus allen Nähten. Die Stadt will das Problem zunächst mit neuen Klassenräumen in Container-Bauweise lösen. Parallel laufen die Vorbereitungen für eine größere Baumaßnahme. Auch die Gründung einer Außenstelle der Schule ist nun denkbar.

Auf Antrag der Freien Wähler berichtete Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) am Montagabend im Stadtrat über die Situation an der Schule. "Die Schärfe und Dramatisierung des Antrags wird dem nicht gerecht", sagte Welzel. Dieser spiegele den Sachstand nicht wieder. Derzeit würden rund 800 Kinder und Jugendliche die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule besuchen. Darunter seien 125 Kinder, die mit Angehörigen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine geflüchtet sind. Auch Kinder von Asylsuchenden werden unterrichtet. Eine genaue Zahl nannte Welzel nicht. Es gebe sechs erste Klassen, der Rest der Grundschule sei fünfzügig. Die Schule sei auch keine Brennpunktschule, das habe die Leitung klar verneint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen