Corinna Hackenberg ist neue Rotary-Präsidentin in Bad Wörishofen

Beim Rotary Club Bad Wörishofen steht jetzt eine Frau an der Spitze. Corinna Hackenberg will vor allem Kinder unterstützen.

Corinna Hackenberg übernimmt die Präsidentschaft beim Rotary Club Bad Wörishofen. Der bisherige Präsident Michael Blessing verabschiedete sich im Clublokal im Hotel Sonnengarten mit launigen Worten.

Besonders gefreut hat sich Blessing darüber, dass Corinna Hackenberg sich bereit erklärt hat, für das kommende rotarische Jahr die Präsidentschaft zu übernehmen. Es sei nicht einfach, für einen solchen Posten jemanden zu finden. Die meisten, die infrage kommen, seien mit Beruf und Familie ausgelastet. Als Studiendirektorin am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg am Lech ist Hackenberg zwar ebenfalls reichlich beschäftigt. Sie ist aber überzeugt davon, mithilfe der anderen Vorstandsmitglieder die Aufgaben bewältigen zu können.

Das Entenrennen und die Stipendienprojekte des Rotary Clubs sollen in Bad Wörishofen weitergehen

Bei der Vorstellung ihres Jahresplanes liegt ihr besonders die Unterstützung der Bildung von Kindern am Herzen. „Lesen lernen - leben Lernen“ heißt das bundesweite Rotary-Projekt. Die laufenden Aktionen des Rotary Clubs Bad Wörishofen, wie das jährliche Entenrennen im September möchte sie weiterführen, ebenso die Sponsoren-Projekte für Uganda und das Stipendien- und Jugendaustauschprogramm. Ansonsten will sie den Club mit den anderen Nachbarclubs mehr vernetzen, auch mit den Rotaract-Clubs, den jungen Rotariern.

Rotary International ist eine weltweite Vereinigung von berufstätigen Frauen und Männern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, gemeinnützige Projekte zu planen und auszuführen. Das beste Beispiel ist der Kampf gegen die Kinderlähmung.

Michael Blessing übergab die Insignien von Rotary, die Urkundenrolle und das Beil, an Corinna Hackenberg mit den besten Wünschen für ihr Präsidentenjahr. Der ganze Festabend wurde von dem Duo Meister Kohlscheen mit poppiger Musik begleitet.

