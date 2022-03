Corona-Fälle beim internationalen Schachturnier in Bad Wörishofen

Plus Im Kursaal von Bad Wörishofen geht es derzeit um den Sieg bei einem renommierten Schachturnier. Doch nun mehreren sich dort die Corona-Fälle.

Wörishofen Mehr als 200 Schachspielerinnen und Schachspieler wetteifern derzeit in Bad Wörishofen um den Sieg beim internationalen Schachfestival. Zahlreiche Corona-Fälle stellen die Organisatoren nun allerdings vor ganz andere Herausforderungen.