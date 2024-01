Bad Wörishofen

Couplet AG besingt in Bad Wörishofen die Erotik der Bierbäuche

Plus Zum 30-jährigen Jubiläum der Couplet-AG wollte das Publikum im Kurtheater die Kabarettisten am liebsten gar nicht mehr gehen lassen.

Von Kathrin Elsner

"Ihr seid heute sicher nicht mit dem Bulldog gekommen, aber trotzdem seid ihr da", eröffnete Jürgen Kirner einen großartigen Jubiläumsabend, der dem Publikum in Bad Wörishofen ein Satirefeuerwerk vom Feinsten bot. Ob Beamte, Ärzte, Altersarmut, Eigenurintherapie oder Bierbäuche, die Kaberettisten nahmen zum Vergnügen des Publikums kein Blatt vor den Mund.

Ein begeisterter Besucher brachte es auf den Punkt: "Die Couplet-AG versteht es einfach, kritische Themen, die uns alle betreffen, humor- und niveauvoll rüberzubringen." Und so rieten Jürgen Kirner, Bianca Bachmann, Bernhard Gruber und Berni Filser beispielsweise dringend zur Übernahme von Beamtenpatenschaften, um mit Nächstenliebe Steuern zu sparen. "Nehmens´ nur einen mit Untätigkeitsnachweis", war der letzte Rat des satirischen Liedes, bevor Bianca Bachmann als Partnervermittlerin zur besten Unterhaltung beitrug. "Sie kommen allein, aber sterben zu zweit", warb sie für ihre Elvira Kuppel GmbH und hatte für die Einsamen, Verlassenen oder schwer Vermittelbaren einen eindeutigen Tipp: "Nehmens´ an Alten, da gibt´s noch gut erhalt´ne G´stalten". Beispielsweise den verstoßenen alten Ehemann des Couplets "Mein Mann wohnt jetzt im Keller", der von Jürgen Kirner so trocken und echt gespielt wurde, dass man fast das Bedürfnis hatte, ihn aus seiner unglücklichen Wohnsituation zu befreien.

