Bad Wörishofen

CSU stellt sich in Bad Wörishofen auf die Seite der Bauern und Handwerker

Plus Der Neujahrsempfang mehrerer CSU-Verbände in Bad Wörishofen nimmt eine überraschende Wendung. CSU-Kreischef fordert, eigene Ideen in den Vordergrund zu stellen.

Von Wilhelm Unfried

Draußen vor dem Hotel Tanneck blinkten gelbe Lichter zahlreicher Traktoren und Handwerkerfahrzeuge, begleitet von einem Hupkonzert. Drinnen hatten sich CSU-Verbände zum Neujahrsempfang in Bad Wörishofen versammelt. Mit dabei waren auch Bayerns CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek und der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke. Gemeinsam mit anderen kam Holetschek vors Hotel und diskutierte mit den Bauern. Holetschek nutzte die Debatte auch für klare Worte an die AfD: „Wir werden nie mit der AfD zusammenarbeiten, denn diese Politiker sind mit einer Zeit verhaftet, die wir niemals mehr erleben wollen.“

Erst am Nachmittag vor dem Neujahrsempfang von CSU-Ortsverband Bad Wörishofen, Kreisverband Unterallgäu und Frauen Union hatten die Veranstalter über die Polizei erfahren, dass sich nicht nur Ehrengäste, sondern auch Demonstranten mit Traktoren angemeldet hatten. Bürgermeister Stefan Welzel erklärte, dass das Rathaus sofort tätig geworden sei und sich mit der Polizei abgesprochen habe.

