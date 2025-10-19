Bad Wörishofens CSU kehrt Bürgermeister Welzel vor der Wahl den Rücken

Der größte CSU-Ortsverband des Unterallgäus hat seinem ehemaligen Vorsitzenden und amtierenden Bürgermeister Stefan Welzel den Rücken gekehrt. Die 87 Prozent Zustimmung für einen parteilosen gemeinsamen Kandidaten Daniel Pflügl lassen keinen Spielraum für Interpretationen.

Die CSU Bad Wörishofen will bei der Kommunalwahl 2026 einen Neuanfang im Rathaus, ohne Welzel, und springt dabei über ihren eigenen Schatten. Dass die so einflussreiche Partei sich selbst hinten anstellt, wird ihr Sympathiepunkte bringen. Zudem hat Pflügl mit diesem Wahlergebnis die wichtigste Hürde schon genommen. Dass die Grünen parallel im gleichen Gebäude abstimmten, darf durchaus auch als Signal gewertet werden. Das einstimmige Ergebnis dort für Pflügl war dann keine große Überraschung mehr. Dass Pflügl auch bei SPD und Generation Fortschritt punkten wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Gemeinsam wollen sie Pflügl ja dann im November nominieren.

Gespannt haben maßgebliche politische Akteurinnen und Akteure anderer Parteien und Gruppierungen in den vergangenen Monaten auf den inneren Konflikt der CSU geblickt und darauf, wie sich die Mitglieder am Ende entscheiden. Das glasklare Votum für Pflügl erhöht nun auch den Druck auf die Freien Wähler. Denn auch die Freien ringen mit sich – darüber, ob es einen eigenen Bewerber gibt, darüber, wer das dann sein sollte und darüber, ob es nicht besser wäre, ebenfalls Pflügl zu unterstützen. Die nächste spannende Entscheidung steht also schon bevor.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Bad Wörishofen

Bürgermeister : Stefan Welzel (CSU)

Lage : 630 Meter ü. NHN

Fläche : 57,80 km²

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Bad Wörishofen : Therme Bad Wörishofen, Kurpark, Allgäu Skyline Park, Kneippmuseum, Fliegermuseum, Süddeutsches Fotomuseum, Kloster Wörishofen

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Bad Wörishofen : Festival der Nationen

Homepage : www.bad-woerishofen.de