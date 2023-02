Bad Wörishofen

08:00 Uhr

Dach kaputt: Bad Wörishofens Alte Schule braucht eine teure Schönheitskur

Plus Lockere Dachziegel sorgen für Gefahr auf dem Gelände der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule.Die Stadt hat das Umfeld gesichert. Nun ist klar, dass es mit einem kleinen Eingriff nicht getan ist.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Absperrungen zeigen es: An der Alten Schule von Bad Wörishofen ist etwas nicht in Ordnung. Der Stadtrat hat nun eine weitreichende Sanierung auf den Weg gebracht, um die Gefahr zu bannen. „Dringend notwendig“ sei diese Sanierung, hatte zuvor Stadtbaumeister Roland Klier betont. Die Dachziegel des Gebäudes seien in die Jahre gekommen. Als Folge würden sich die Ziegel allmählich lösen. Bereits im vergangenen Jahr hat die Stadt deshalb im Schulhof und im Eingangsbereich der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Absperrmaßnahmen ergriffen. Die losen Ziegel würden „eine Gefahr für den Schulbetrieb“ darstellen, erläuterte die Verwaltung in ihrer Problembeschreibung.

