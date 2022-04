Bad Wörishofen

Danebenbenommen: Polizei sucht Begleitung eines 29-jährigen Badegasts

In einem Bad in Bad Wörishofen haben sich am Samstag zwei Gäste so danebenbenommen, dass die Polizei gerufen wurde. Eine verbotene Waffe führte zu einer weiteren Anzeige.

Am Samstagabend haben sich zwei Gäste so danebenbenommen, dass sie vom Sicherheitsdienst aus dem Bad verwiesen wurden. Der Aufforderung kamen sie erst nach, als die Polizei verständigt wurde, heißt es im Polizeibericht. Demzufolge beleidigten sie die Sicherheitskräfte und beim Verlassen des Bades ging eine Werbetafel zu Bruch. Die beiden Badegäste flüchteten zu Fuß Die beiden flüchteten zu Fuß, wobei die Polizei einen der beiden noch erwischte. Bei ihm handle es sich um einen 29-jährigen Unterallgäuer, der aber nicht verraten wollte, mit wem er unterwegs war. Die beiden erwarten laut Polizei nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch. Ein verbotenes Springmesser führt zu einer weiteren Anzeige Der 29-Jährige hatte laut Polizei zudem ein verbotenes Springmesser dabei, weshalb ihm eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz droht. Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Begleiter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

